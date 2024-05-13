Чистый отток капитала из России вырос до $28 млрд за квартал

Чистый отток капитала частного сектора (показывает, на сколько вывод денег из страны превышает их приток) увеличился в I квартале текущего года.

Как следует из "Комментариев о государстве и бизнесе" ВШЭ за авторством ведущего эксперта института "Центр развития" Сергея Пухова, показатель вырос до $28 млрд. За тот же период 2023 года отток составил $16 млрд. Тенденция связана со сложностями с получением (в том числе, задержка) экспортной валютной выручки.

Другой фактор - разделение крупных отечественных компаний, которые создают независимые юридические лица, чтобы продолжать бизнес, заявил научный сотрудник Центра Россия-ОЭСР Президентской Академии Кирилл Черновол. В результате приток валюты в страну отстает от того, что можно было бы ожидать при улучшившейся конъюнктуре.

Как заявил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк, хотя в марте рубль предпринял попытку укрепления, фундаментальные факторы ухудшаются. К концу 2024 года, согласно прогнозу Минэка, отечественная валюта будет торговаться выше 98 единиц за доллар, сообщают "Известия".