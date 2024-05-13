Россияне смогут оплачивать услуги ЖКХ и пени без комиссии

С 1 июля текущего года некоторые категории граждан России смогут оплачивать коммунальные услуги и пени за просроченные платежи без комиссии со стороны банков.

Распоряжение подписано и подготовлено для реализации новых норм Жилищного кодекса, которые были приняты по указанию главы государства Владимира Путина. Мера затронет многодетных родителей, членов таких семей старше 18 лет, пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий, а также членов семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Как заявил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, данные категории полностью освобождены от комиссионных сборов, которые составляют 1-3% от ежемесячного платежа.

В Ассоциации банков России говорят, что в проекте кабмина пока не определен перечень документов на бумажном носителе, которые физлицо должно предъявить при обращении в офис банка или платежного агента. Также не указан порядок использования электронных документов при отсутствии бумажного документа.

Кредитные организации направили свои предложения в правительство и ведомства для разъяснений и организации единой платформы, где будут содержаться все сведения о льготных категориях граждан, сообщают "Известия".

Ранее глава государства Владимир Путин в новом майском указе поручил добиться улучшения качества коммунальных услуг для 20 млн россиян.