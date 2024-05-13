В Кремле рассказали о судьбе Герасимова после отставки Шойгу

Руководивший Генштабом Минобороны с 2012 года Валерий Герасимов останется на своей должности после предложения главы государства Владимира Путина на пост министра обороны кандидатуры Андрея Белоусова вместо возглавлявшего ведомство также с 2012 года Сергея Шойгу.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Военная составляющая всегда была прерогативой начальника Генерального штаба, он продолжит свою деятельность, в этом плане изменений в настоящее время не предусматривается", — заявил он, сообщает РБК.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил предложение назначить Андрея Белоусова министром обороны. Он связал это с необходимостью вписать "экономику силового блока в экономику страны", а так же необходимостью внедрения инноваций.