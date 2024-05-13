В Госдуме назвали назначение Белоусова министром обороны нужным для Путина

Глава государства Владимир Путин остается главнокомандующим, поэтому если он назначил министром обороны бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова, тот этот человек ему необходим на этом посту.

"Значит, на сегодняшний день, на посту министра обороны нужен именно такой человек", — сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, сообщает РИА "Новости".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил предложение назначить Андрея Белоусова министром обороны. Он связал это с необходимостью вписать "экономику силового блока в экономику страны", а так же необходимостью внедрения инноваций.