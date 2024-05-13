Песков: Шойгу в должности секретаря Совбеза будет курировать работу ФСВТС

Бывший министр обороны Сергей Шойгу, которого назначили секретарем Совета безопасности России, также будет курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

"Он в должности секретаря Совета безопасности будет одновременно заместителем президента в комиссии по военно-промышленному комплексу, и он глубоко погружен в эту работу, он прекрасно знает темпы производства военно-промышленной продукции по конкретным предприятиям, часто посещает эти предприятия", - заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, ФСВТС была выведена из состава Минобороны и передана под прямой контроль главы государства. Курируя ВПК и ФСВТС Шойгу продолжит работать в области, которую он прекрасно знает изнутри, отметил Песков, сообщает "РЕН ТВ".

Также пресс-секретарь объяснил предложение назначить Андрея Белоусова министром обороны. Он связал это с необходимостью вписать "экономику силового блока в экономику страны", а так же необходимостью внедрения инноваций.