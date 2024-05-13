13 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

В Кремле объяснили предложение назначить Белоусова министром обороны РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил предложение назначить Андрея Белоусова министром обороны.

Он связал это с необходимостью вписать "экономику силового блока в экономику страны", а так же необходимостью внедрения инноваций. По словам пресс-секретаря президента РФ, бюджет Минобороны и силового блока недавно был в районе 3%, затем увеличился до 3,4%, а в самое последнее время вырос до 6,7%.

"…Но мы постепенно приближаемся в силу известных причин к ситуации середины 1980-х годов, когда доля расходов на силовой блок была 7,4%. Это еще раз не критично. Но это чрезвычайно важно и это требует особого отношения", – заявил Песков.

Очень важно "вписать экономику силового блока в экономику страны", – продолжил он. "И второе, что надо отметить, что сегодня на поле боя побеждает тот, кто покажет больше инноваций, оперативного их внедрения. И поэтому на нынешнем этапе президент принял решение, чтобы Минобороны возглавил гражданский человек", – отметил официальный представитель Кремля.

Владимир Путин своим указом освободил от должности министра обороны Сергея Шойгу и назначил его на пост секретаря Совета безопасности. Он сменил на этом посту Николая Патрушева, сообщают "Ведомости".

Теги: Белоусов, Минобороны, Шойгу


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