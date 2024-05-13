Количество жертв удара ВСУ по Белгороду увеличилось до 13 человек

Количество погибших в результате удара украинских Вооруженных сил по жилому многоэтажному дому в Белгороде увеличилось.

Как сообщила пресс-служба МЧС России, найден еще один погибший. В настоящее время из-под завалов извлечены тела 13 человек.

Напомним, что 12 мая после атаки вооруженных формирований Украины на Белгород снаряд попал в жилой многоэтажный дом. Обрушился целый подъезд. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Сообщалось, что при повторном обрушении подъезда дома в Белгороде три спасателя получили травмы различной степени тяжести.