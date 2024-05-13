Президент предложил на пост министра обороны гражданского экономиста. Выбор Путина пал на кандидатуру Андрея Белоусова

Владимир Путин предложил назначить министром обороны страны Андрея Белоусова, ранее занимавшего пост первого вице-премьера в российском правительстве.

Как сообщает ТАСС, Сергей Шойгу сменит Николая Патрушева на должности секретаря Совета безопасности РФ.

По остальным главам силовых ведомств президент РФ предложил провести их переназначение. Нарышкина на должность директора Службы внешней разведки, Бортникова главой ФСБ, Золотова главой Росгвардии, Кочнева директором Федеральной службы охраны. Главой Счетной палаты предложен Борис Ковальчук.

Отметим, Андрей Белоусов до сего момента делал исключительно штатскую карьеру, он высококвалифицированный экономист.

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, комментируя назначение Андрея Белоусова на пост министра обороны, отметил: "Очень важно вписать экономику силового блока в экономику страны, вписать, чтобы она соответствовала динамике нынешнего момента. И второе, что важно отметить, сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций, максимально оперативного внедренчества и поэтому, естественно, на нынешнем этапе президент принял решение, чтобы министерство обороны возглавил гражданский человек. И это не просто гражданский человек, а человек, который возглавлял весьма успешно министерство экономического развития России, на протяжении длительного времени был помощником президента по экономическим вопросам".

О дальнейшей работе Николая Патрушева Кремль сообщит позже.