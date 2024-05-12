Водитель упавшего в Мойку автобуса стал фигурантом еще одного дела

В Санкт-Петербурге в отношении водителя автобуса, упавшего в реку Мойку, возбуждено еще одно уголовное дело. Речь идет о фиктивной постановке иностранцев на учет.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, в рамках расследования дела о гибели пассажиров автобуса, упавшего в Мойку, следователями были изучены факты возможных нарушений в сфере миграционного законодательства. Было установлено, что водитель автобуса в феврале-марте 2024 года за денежное вознаграждение фиктивно поставил на учет не менее 10 иностранных граждан в принадлежащей ему квартире.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в России). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства.

Напомним, ранее водителю Рахматшоху Курбонову было предъявлено обвинение по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Сегодня суд заключил его под стражу.