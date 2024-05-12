При разборе завалов дома в Белгороде найдены тела пятерых погибших

Из-под завалов обрушившегося подъезда дома в Белгороде извлечены тела пятерых погибших человек. Об этом сообщили в МЧС России.

Как сообщает ведомство в своем Telegram-канале, при этом одного мужчину спасли из-под завалов. Несколько часов спасатели поддерживали связь с пострадавшим, он передан врачам. Для его спасения специалисты пробили бетонную стену квартиры соседнего подъезда.

В данный момент работы по разбору завалов продолжаются.

Напомним, что сегодня после атаки вооруженных формирований Украины на Белгород снаряд попал в жилой многоэтажный дом. Обрушился целый подъезд. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Сообщалось, что при повторном обрушении подъезда дома в Белгороде три спасателя получили травмы различной степени тяжести.