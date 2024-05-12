Три спасателя пострадали при повторном обрушении подъезда дома в Белгороде

При повторном обрушении подъезда дома в Белгороде три спасателя получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в МЧС России.

Как пишет ведомство в своем Telegram-канале, в поисково-спасательных работах спасатели проводят "минуту тишины", чтобы услышать пострадавших под завалами. Уже спасено 16 человек.

И.о. главы МЧС России Александр Куренков получает оперативные доклады с места проведения поисково-спасательной операции в Белгороде. В готовность приведены дополнительные силы, в том числе специалисты отряда "Центроспас" и центра "Лидер".

Напомним, сегодня после атаки вооруженных формирований Украины на Белгород снаряд попал в жилой многоэтажный дом. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, погибших пока не обнаружено.