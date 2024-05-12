Владимир Якушев выразил соболезнования в связи с трагедией в Белгороде

В сообщении уральского полпреда Владимира Якушева говорится - "украинская армия совершила очередную террористическую атаку в сторону мирного населения России. Это были прицельные удары по жилым многоэтажным домам в выходной день".

Полпред отмечает, что Урал скорбит вместе с Белгородом.

"Выражаем искренние соболезнования семьям пострадавших. Киевский режим способен только на такие бесчеловечные поступки, которые не останутся безнаказанными", - подчеркнул Владимир Якушев.

Регионы Уральского федерального округа готовы оказать необходимую помощь, принять у себя жителей Белгородской области.