В Кировской области после 30-летнего перерыва стартовал грузовой рейс по реке Вятка

Сегодня, 12 мая, в преддверии 650-летия города Кирова в Кировской области впервые за почти 30 лет возобновлено регулярное судоходство - стартовал первый грузовой рейс по реке Вятке.

Из города Советска отправился теплоход с баржей, которая доставит в Киров щебень для ремонта региональных дорог и строительства жилья.

Судам предстоит преодолеть по реке почти 270 километров.

"Возобновление судоходства для вятского края имеет стратегическое значение: это и увеличение грузоперевозок по реке – как более экономичного и экологичного вида транспортировки материалов, это и перспективы развития туристического потенциала. Поэтому мы поставили перед собой задачу в ближайшие годы постепенно увеличить судоходность реки", — подчеркнул губернатор Кировской области Александр Соколов.

Напомним, работа по возобновлению судоходства в Кировской области начата по поручению главы региона два года назад, сообщает пресс-центр Правительства региона. Впервые за десятилетия на реке стали проводиться дноуглубительные и дноочистительные мероприятия.

Планируется, что грузовые рейсы будут курсировать в течение всего судоходного сезона.

Сейчас в Кирове готовятся к встрече первого грузового рейса.