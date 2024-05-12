Губернатор о ситуации с обрушением дома после обстрела Белгорода: погибшие пока не обнаружены

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о ситуации с обрушением подъезда дома после сегодняшнего обстрела Белгорода со стороны вооруженных формирований Украины.

Как сообщил он в своем Telegram-канале, обрушился подъезд в 8-подъездном 10-этажном доме. В подъезде 40 квартир, во время эвакуации жителей из пострадавших квартир и разбора завалов произошло частичное обрушение кровли.

"По предварительной информации, всего в городе пострадали 19 человек, в том числе двое детей. Все пострадавшие бригадами "скорой" были доставлены в медицинские учреждения Белгорода. Из них шесть человек после оказания необходимой медпомощи отпущены домой на амбулаторное лечение. Ситуацию с ранеными контролирует и.о. министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Если потребуется – все тяжелые раненые будут отправлены в Москву в федеральные клиники. Погибшие пока не обнаружены", - отметил Гладков.

По его словам, сотрудниками управляющих компаний проводится поквартирный обход, также идет эвакуация людей в пункты временного размещения. Произведено оцепление территории. Под руководством министерства строительства региона началось проведение экспертизы по техническому состоянию дома.

Напомним, что после сегодняшнего обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте.