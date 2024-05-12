12 Мая 2024
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Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Водителя автобуса, упавшего в реку Мойку, заключили под стражу

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Рахматшоха Курбонова – водителя автобуса, упавшего в реку Мойку.

Как сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, на такой мере пресечения настаивало следствие. Курбонову предъявлено обвинение по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Рахматшох Курбонов(2024)|Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Свою вину водитель признал. Сегодня суд заключил его под стражу до 9 июля нынешнего года.

Рахматшох Курбонов(2024)|Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Ранее сообщалось, что Следственный комитет проверяет работу перевозчика, чей автобус упал в Мойку. В результате случившегося погибли три человека.

Теги: автобус, водитель, Мойка, суд


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Ранее 10.05.2024 20:26 Мск Беглов выразил соболезнования в связи с гибелью людей из-за пассажирского автобуса, упавшего в реку Мойка
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Ранее 10.05.2024 19:16 Мск Официальные данные: три человека погибли при падении автобуса в реку Мойка

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