Водителя автобуса, упавшего в реку Мойку, заключили под стражу

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Рахматшоха Курбонова – водителя автобуса, упавшего в реку Мойку.

Как сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, на такой мере пресечения настаивало следствие. Курбонову предъявлено обвинение по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Свою вину водитель признал. Сегодня суд заключил его под стражу до 9 июля нынешнего года.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет проверяет работу перевозчика, чей автобус упал в Мойку. В результате случившегося погибли три человека.