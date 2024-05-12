При обрушении подъезда дома в Белгороде пострадали 17 человек

17 человек пострадали при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде в результате обстрела. Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения России Михаил Мурашко.

"17 пациентов направлены в медицинские организации – раненые, пострадавшие", - приводит слова министра "Интерфакс".

Напомним, 12 мая после атаки вооруженных формирований Украины на Белгород снаряд попал в жилой многоэтажный дом. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Сообщалось, что на месте обрушения подъезда жилого дома в Белгороде спасли 12 человек.