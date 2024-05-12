12 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

ВСУ покинули свои позиции на севере Харьковской области

Украинские войска были вынуждены покинуть свои позиции на севере Харьковской области. Об этом сообщило подразделение "Острые картузы" отряда "Омега" украинской нацгвардии.

Российская армия два дня назад перешла в наступление на этом направлении. Как сообщило вчера Минобороны РФ, наши войска взяли под контроль пять населенных пунктов в Харьковской области: Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.

Обозреватель Юрий Подоляка отмечает, что российские войска применяют новую тактику, которая дает результат. В отличие от Донбасса, где боевое построение очень плотное и свободных зон мало, под Харьковом малые пехотные группф обходили опорники противника, фактически их окружая и заставляя сдаваться без боя. Это стало одной из причин быстрого наступления и большого количества украинских пленных. При этом противник отмечает хорошее взаимодействие частей российской армии.

Российские войска вплотную подошли к Волчанску - райцентру с населением более 15 тыс. жителей. Оттуда с 10 мая украинский режим проводит вывоз населения. Всего, по данным местного режима, из близлежащих районов вывезено 4 тыс. человек. По разным данным, официально не подтвержденным, российским военным даже удалось закрепиться на окраинах Волчанска. В сети уже есть фотографии, где на въезде в город стелу украшает российский флаг. Также сообщается и о других селах, которые заняли наши войска.

При этом на Украине считают, что все это лишь маневр для оттягивания боевиков из Донбасса, который и является главной целью. Об этом пишет экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев. Он отмечает, что наши основные силы, однако, в бой еще не введены. Об этом пишут и военкоры.

Военкор Евгений Поддубный пишет, что наступление в Харьковской области нацелено на то, чтобы максимально обезопасить жизнь жителей Белгородской области.

Продвижение российских военных в Харьковской области станет одним из крупнейших наступлений за последнее время, заявил главный аналитик CNN по вопросам национальной безопасности США Джим Шутто.

На Украине же официально не признавали отступления. Впрочем, там до сих пор не признали и поражение в Артемовске. Однако телеграм-каналы пишут об отступлении с двух направлений, где российские войска продвинулись в глубину на 5-8 километров по ширине 20-30 километров. Общая площадь занятых российским военными территорий составила не менее 100 квадратных километров. Российский военкор Марат Хайруллин сообщает еще о нескольких освобожденных селах.

Теги: ВС РФ, наступление


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