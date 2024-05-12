На месте обрушения подъезда жилого дома в Белгороде спасли 12 человек

МЧС проводит поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда жилого дома в Белгороде.

Как сообщает ведомство в своем Telegram-канале, на данный момент удалось спасти 12 человек, среди которых два ребенка. По данным МЧС, в ходе проведения поисково-спасательных работ в Белгороде произошло повторное обрушение.

Напомним, 12 мая вследствие атаки вооруженных формирований Украины на Белгород снаряд попал в жилой многоэтажный дом. В результате, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.