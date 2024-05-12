После обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте

По факту сегодняшнего обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Как пишет СК в своем Telegram-канале, 12 мая вследствие атаки вооруженных формирований Украины на Белгород снаряд попал в жилой многоэтажный дом. В результате, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие.

Главным следственным управлением СК России по данному факту возбуждено уголовное дело о террористическом акте (статья 205 УК РФ). По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина для оказания практической помощи в Белгород направлены криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства.