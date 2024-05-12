12 Мая 2024
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Происшествия В России Белгородская область
Фото: vk.com/mchs__russia

После обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте

По факту сегодняшнего обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Как пишет СК в своем Telegram-канале, 12 мая вследствие атаки вооруженных формирований Украины на Белгород снаряд попал в жилой многоэтажный дом. В результате, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие.

Главным следственным управлением СК России по данному факту возбуждено уголовное дело о террористическом акте (статья 205 УК РФ). По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина для оказания практической помощи в Белгород направлены криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства.

Теги: обстрел, Белгород, СК, теракт


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Развитие сюжета:

Ранее 12.05.2024 14:31 Мск Губернатор о ситуации с обрушением дома после обстрела Белгорода: погибшие пока не обнаружены
Ранее 12.05.2024 13:50 Мск При обрушении подъезда дома в Белгороде пострадали 17 человек
Ранее 12.05.2024 12:55 Мск На месте обрушения подъезда жилого дома в Белгороде спасли 12 человек

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