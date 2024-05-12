Назначен врио губернатора Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края с 12 мая назначен первый вице-губернатор Александр Никитин. Об этом сообщил уходящий глава региона Михаил Дегтярев.

Напомним, накануне стало известно, что Дегтярев займет должность министра спорта в новом составе Правительства РФ. Как написал он в своем Telegram-канале, Никитин назначен врио губернатора "до следующих распоряжений". Сам Дегтярев уже прибыл в Москву.

По его словам, органы власти и все службы Хабаровского края работают штатно.

"Благодарю президента России Владимира Владимировича Путина и всех жителей Хабаровского края за доверие. Благодарю премьер-министра РФ Михаила Владимировича Мишустина за предложение войти в кабинет министров России", - отметил Михаил Дегтярев.

Как сообщало Накануне.RU, предложенный состав Правительства страны прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.