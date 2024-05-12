В Белгороде обрушился подъезд многоэтажки, под завалами могут быть люди

В воскресенье в Белгороде обрушился подъезд жилого многоэтажного дома.

Как сообщили ТАСС в оперативных службах, на улице Щорса произошло обрушение подъезда жилой 10-этажки.

"Предварительно, пострадали два человека. Под завалами еще могут быть люди", - сказал собеседник агентства.

Стоит отметить, что сегодня в Белгороде несколько раз объявляли ракетную опасность.

Как уточнил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ.

"На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж. Выехал на место. Все подробности позже", - сообщил Гладков.