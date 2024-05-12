В Ленобласти машина с пьяными подростками упала в реку

В Ленинградской области автомобиль с пьяными подростками упал в реку. Некоторые из них погибли.

Как сообщает региональное ГУ МВД в своем Telegram-канале, ночью 12 мая в поселке Рощино Выборгского района наряд ДПС обратил внимание на автомобиль "Шкода Октавия", водитель которого ехал с грубыми нарушениями. Требование полицейских остановиться он проигнорировал, увеличил скорость и скрылся.

Полицейские начали преследование на служебном авто. Спустя километр, проехав по предполагаемому маршруту нарушителей, они остановились у моста через реку Рощинка. Там силовики обнаружили двоих подростков, 14 и 16 лет, выбравшихся на берег. Оказалось, что они были пассажирами "Шкоды", водитель которой не справился с управлением, в результате чего машина упала в реку.

Кроме спасшихся, в салоне находились еще трое школьников 14-16 лет, в том числе 15-летний водитель. Подростки были в состоянии алкогольного опьянения, незадолго до этого закупившись спиртным в местном магазине.

В ходе поисковых работ к утру удалось обнаружить на дне реки и вытащить сам автомобиль, а также тела двух подростков. Поиски третьего продолжаются. Полиция проверяет магазин по факту продажи подросткам алкоголя. Также выясняется, каким образом несовершеннолетний смог получить доступ к управлению автомобилем.