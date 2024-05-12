Володин: важно, чтобы в Правительство приходили люди, знающие, как устроена жизнь на земле

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал предложенный состав Правительства страны.

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Напомним, накануне переназначенный премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму список кандидатов на должности своих заместителей и министров. Ранее президент России Владимир Путин своим указом утвердил структуру Правительства. У Мишустина сохранится 10 замов, в Правительстве – 21 министерство и ведомство.

Как заявил Володин, если посмотреть на фамилии кандидатов в члены Правительства, то можно согласиться, что это профессиональные и опытные люди.

"Предложенный состав профессионален, имеет опыт работы. И мы, конечно, надеемся, что от этого только все выигрывают. Качество работы власти будет выше и ее эффективность соответственно. Но время должно показать, насколько это получится в этих должностях", - цитирует спикера РИА Новости.

По его словам, четыре губернатора – это "люди хорошо известные, имеющие серьезный профессиональный путь, знания, но и опыт работы в регионах".

"Для нас важно, чтобы в Правительство приходили люди, которые знают, как устроена жизнь на земле", - заключил Володин.

Ранее сообщалось, что Госдума обсудит предложения Мишустина по кадровому составу нового Правительства уже в это воскресенье, 12 мая.