В свердловской ГИБДД предупредили водителей о майском снегопаде на севере области

В ГИБДД Свердловской области предупредили автомобилистов об обильном выпадении снега в северной части региона в разгар мая и заметенных трассах.

Как сообщили Накануне.RU в областной Госавтоинспекции, на автодороге "Серов – Североуральск – Ивдель" наблюдается осложнение дорожных и погодных условий в связи со снегопадом. Проезжая часть заметена снегом, а видимость ограничена.

"В связи с непогодой призываем водителей выбирать пониженную скорость, выдерживать достаточную дистанцию до впереди идущего транспорта. А также отказаться от частых перестроений, избегать обгонов и других резких маневров, исключить передвижение на летних шинах", - отметили в ГИБДД.

Как добавили в ведомстве, экипажи ДПС мониторят ситуацию и взаимодействуют с дорожными службами по приведению трасс в безопасное состояние.