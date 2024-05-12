Захарова: "Евровидение-2024" переплюнуло любую оргию

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова выступила с резкой критикой конкурса "Евровидение".

Победителем "Евровидения-2024" стал швейцарский певец Nemo с песней The Code. Второе место конкурса заняла Хорватия, а на третьем оказалась Украина.

Как написала Захарова в своем Telegram-канале, "Евровидение-2024" переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство".

"Похороны Западной Европы проходят штатно. Без сюрпризов", - отметила представитель российского МИД.

Напомним, что ранее организаторы "Евровидения-2024", который проходил в шведском Мяльме, заявили об отстранении от участия в гранд-финале конкурса голландского артиста Йоста Клейна.