Захарова: "Евровидение-2024" переплюнуло любую оргию
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова выступила с резкой критикой конкурса "Евровидение".
Победителем "Евровидения-2024" стал швейцарский певец Nemo с песней The Code. Второе место конкурса заняла Хорватия, а на третьем оказалась Украина.
Как написала Захарова в своем Telegram-канале, "Евровидение-2024" переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство".
"Похороны Западной Европы проходят штатно. Без сюрпризов", - отметила представитель российского МИД.
Напомним, что ранее организаторы "Евровидения-2024", который проходил в шведском Мяльме, заявили об отстранении от участия в гранд-финале конкурса голландского артиста Йоста Клейна.