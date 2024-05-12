На Волгоградском НПЗ потушили пожар, вызванный атакой беспилотника

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил об атаке беспилотника на регион. В результате случился пожар на местном НПЗ.

Как сообщает областная администрация в своем Telegram-канале, ночью 12 мая силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области.

"В результате последствий падения БПЛА с последующей детонацией на площадке Волгоградского НПЗ возникло возгорание. Пожарно-спасательные силы оперативно приступили к работе – пожар ликвидирован", - отметил Бочаров.

По данным губернатора, жертв нет.

Напомним, недавно в Башкирии беспилотник атаковал промзону "Газпром трансгаз Салават", а на Кубани дроны атаковали нефтебазу.