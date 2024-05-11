Хинштейн обещал поддержать кандидатуру Шадаева на пост главы Минцифры

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн ("Единая Россия") пообещал отдать свой голос за предложенного на должность главы Минцифры Максута Шадаева. 12 мая комитет соберется, чтобы задать кандидату на министерский портфель вопросы.

Шадаева предлагается переназначить министром. Его ведомство при этом сменит в правительстве куратора: от Дмитрия Чернышенко перейдет в распоряжение Дмитрия Григоренко.

"Сохранение Максута Шадаева в прежней должности — гарантирует продолжение начатых ранее цифровых реформ, которые уже успели принести наглядные результаты и кардинально изменили нашу жизнь. Надеюсь, что на завтрашнем заседании комитет единогласно поддержит кандидатуру Максута Шадаева и будет рекомендовать ее Государственной Думе. Мой голос - гарантированно "за", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

У некоторых радикально настроенных депутатов и сенаторов, кстати, ведомство Шадаева вызвало вопросы. Так, многие возмущались, что Шадаев "выбил" для айтишников множество особых условий, в том числе отсрочки от армии и льготную ипотеку (приятнее айтишной ипотеки только дальневосточная). Также некоторые полагали, что Минцифры и формально подведомственный ему Роскомнадзор не слишком-то охотно "закручивают гайки", например, не всегда настаивают на оборотных штрафах или блокировке тех или иных ресурсов.