Губернатор Курской области едет на "смотрины" в Москву из-под обстрелов

Губернаторы, ставшие кандидатами в федеральные министры, как ожидается, уже в воскресенье, 12 мая, прибудут в Москву – чтобы предстать перед депутатами Госдумы, которая их будет утверждать.

Но если главы Калининградской, Кемеровской областей, Хабаровского края оставляют свои регионы в относительно спокойное время, то губернатор Курской области Роман Старовойт едет на "смотрины" буквально из-под обстрелов.

Так, он сам в своем Telegram-канале рассказывает, что сегодня Курская область "вновь была неоднократно атакована со стороны Украины".

Старовойт ежедневно публикует в своем канале сводку обстрелов, не стал сегодняшний день исключением: в Глушковском районе украинский коптер сбросил взрывное устройство, стреляли по поселку Теткино, дроны уничтожили вблизи КПП "Суджа".

Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин предлагает назначить Старовойта министром транспорта. Бывший глава этого ведомства Виталий Савельев уходит на повышение – станет вице-премьером. Старовойт хоть и работает губернатором уже достаточно давно, ранее плотно занимался транспортом – возглавлял "Росавтодор".