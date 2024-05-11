Господдержка астраханских предприятий способствует повышению производительности

Национальный проект «Производительность труда» помогает тысячам компаний по всей стране наращивать производство востребованной продукции, увеличивать доходы и ускорять импортозамещение.

Как это работает рассказал в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Эксперты Федерального центра компетенций выезжают на производство, изучают всё изнутри и вместе с сотрудниками предприятия разрабатывают план оптимизации процессов. Благодаря нацпроекту астраханские предприятия увеличили выработку на 30%.

"Яркий пример – "Птицефабрика Харабалинская". В результате совместной работы с ФЦК компания ввела новые стандарты работы. За каждым сотрудником закрепили конкретную операцию и усовершенствовали работу оборудования. Это позволило в полтора раза увеличить объём выпуска яиц и сократить уровень брака. Теперь на одного сотрудника в смену приходится более четырех тысяч единиц продукции", - отметил губернатор.

За два года в нацпроект включились несколько астраханских предприятий, среди которых завод по производству обуви «Дюна-АСТ», Астраханский мясокомбинат, судостроительный завод «Лотос».

"Это поможет нашим компаниям быть более эффективными и конкурентноспособными", - уверен глава Астраханской области.