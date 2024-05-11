Госдума 12 мая с полудня и до вечера будет обсуждать кандидатов в правительство

Госдума обсудит предложения Михаила Мишустина по кадровому составу нового правительства уже в воскресенье, 12 мая.

Кандидаты в министры приглашены на расширенные заседания профильных комитетов, заседания состоятся с 12 до 18 часов мск в открытом режиме (их будет транслировать канал "Дума ТВ" и аккаунты Госдумы в соцсетях). "По ВКС в них примут участие представители законодательных и высших исполнительных органов субъектов Федерации, общественных, научных, экспертных и предпринимательских объединений", - сообщили в пресс-службе Госдумы.

На пленарном заседании Госдумы в понедельник, 13 мая, будут рассматриваться кандидатуры вице-премьеров, на 14 мая назначено утверждение обычных министров (силовой блок президент утверждает после консультаций с Советом Федерации, они начнутся в понедельник).

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что каждый из кандидатов должен будет представить программу основных направлений своей деятельности. По итогам обсуждения профильные комитеты направят свои заключения на Совет Государственной Думы.