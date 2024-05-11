Заместитель генсека НАТО: У нас нет ни планов, ни политического намерения развернуть силы альянса на Украине

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ прокомментировал повторенный президентом Франции Эммануэлем Макроном тезис о том, что нельзя исключать прямую отправку французских солдат на Украину.

По словам Джоанэ, у НАТО (в которое входит Франция) нет таких планов. Он считает, что Макрон таким образом желал заявить о необходимости продолжать поддерживать Украину.

"На уровне НАТО, где решения принимаются консенсусом, у нас нет в этот момент ни планов, ни политического намерения развернуть силы НАТО на Украине. На уровне альянса мы по-прежнему заинтересованы в поддержке Украины всем, чем можем, но в то же время мы заинтересованы в том, чтобы эта война не превратилась в еще больший конфликт между НАТО и Россией", - сказал Джоанэ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Макрона – это "сознательное нагнетание напряженности". "Европейцы идут ва-банк. Они видят, что ситуация стремительно меняется, и она, собственно, чревата для украинцев полным обвалом. Поэтому они сами экзальтируют эту ситуацию. Поэтому момент очень ответственный, и, конечно, это сильно провокационно со стороны европейцев", - сказал официальный представитель Кремля.

"Я надеюсь, что Франции не придется воевать. Франция - мирная, а не военная держава. Но, безусловно, если хочешь мира, то нужно его защищать. Поэтому нужно вооружаться, временами оказывать сдерживающее влияние на наших соперников", - заявил глава Франции в интервью Le Figaro.

"Мы должны говорить нашим соперникам: "Если вы зайдете слишком далеко, если будете угрожать нашим интересам, нашей безопасности, тогда я не исключаю отправку военных", - заявил Макрон.