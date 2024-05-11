Обстрел Белгорода: один человек погиб, 14 пострадали

Белгород подвергся мощному обстрелу вечером в субботу. По данным Telegram-канала Baza, по меньшей мере один человек погиб, 14 пострадали. Сообщается о нескольких сгоревших автомобилях. Один из снарядов, по предварительным данным, попал в подъезд жилого дома.

"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - предупредил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.