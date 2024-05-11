Губернатор Калининградской области станет самым молодым министром в российском правительстве

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов станет (в случае утверждения) самым молодым в новом правительстве министром – ему всего 37 лет. При этом ведомство ему поручат одно из ключевых (причем как в гражданском, так и в силовом крыле) – Минпромторг. Курировать его работу будет опытный Денис Мантуров (он же предшественник Алиханова на этом посту).

"Антон Алиханов - квалифицированный и сильный управленец. На посту губернатора он смог обеспечить развитие экономики промышленности региона. Благодаря опыту работы на федеральном и региональном уровнях у него есть понимание стоящих на повестке задач и решений, что крайне важно для отрасли, за которую ему предстоит отвечать в должности главы Минпромторга", - прокомментировал выбор кандидатуры пресс-секретарь правительства России Борис Беляков.

Также достаточно молоды (за исключением Кемеровского губернатора Цивилева) и другие кандидаты в министры, "призванные" из регионов: курскому губернатору Роману Старовойту 52 года, до поста в субъекте он возглавлял Росавтодор.

Михаилу Дегтяреву 42 года, его предлагают сделать министром спорта, а сейчас он губернатор Хабаровского края. Также он мастер спорта по фехтованию, и, кстати, единственный (возможный) представитель ЛДПР в правительстве.

Зампред Центризбиркома Николай Булаев уже сообщил, что выборы новых глав Хабаровского края, Кемеровской, Калининградской и Курской областей состоятся в единый день голосования в сентябре, до тех пор регионы возглавят врио губернаторов.