Губернаторский призыв: Мишустин внес в Госдуму список кандидатов в новое правительство

Переназначенный премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму список кандидатов на должности своих заместителей и министров. Ранее президент России своим указом утвердил структуру правительства: у Мишустина сохранится десять замов, в правительстве – 21 министерство и ведомство.

В опубликованном списке первым вице-премьером предлагается сделать Дениса Мантурова. До сих пор он совмещал должности вице-премьера и главы Минпромторга. Теперь от этого совмещения предлагается отказаться. Текущий первый вице-премьер Андрей Белоусов покидает правительство – его нет в представленных списках. Отметим, что сегодня Владимир Путин провел встречу с Мантуровым и с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым (интересы которого Мантуров уже не первый год лоббирует). Новым министром промышленности и торговли могут назначить губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

Появляется профильный вице-премьер по транспорту - предложено назначить Виталия Савельева, бывшего министра транспорта. Министром транспорта предложено сделать губернатора Курской области Романа Старовойта.

Уходит с поста вице-премьера Виктория Абрамченко – до ее портфеля повышают министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. На должность главы Минсельхоза премьер предложил замглавы министерства Оксану Лут.

Экономический блок будет курировать вице-премьер Александр Новак (в прибавок к его уже традиционной сфере энергетики). Губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева предлагают на должность министра энергетики (уходит Николай Шульгинов).

Полномочия расширяются и у вице-премьера Дмитрия Чернышенко – он будет курировать Минпросвещения и Росмолодежь.

В сферу ответственности вице-премьера Татьяны Голиковой кроме Минздрава, Минутруда и Минкультуры перейдет также Федеральное агентство по делам национальностей.

Должности вице-премьеров сохранят Алексей Оверчук, Юрий Трутнев и Марат Хуснуллин.

Курировать вопросы цифровой трансформации государственного управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы в новом составе правительства будет Дмитрий Григоренко, под его крыло также перейдет Федеральная антимонопольная служба. Максута Шадаева предлагается сохранить министром цифрового развития.

Одна из замен – уходит министр спорта Олег Матыцин, его должен сменить губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Мишустин предложил оставить Антона Силуанова на должности министра финансов, Максима Решетникова – на должности главы Минэкономразвития, главой Минстроя — Ирека Файзуллина. Также на своих постах остаются: Антон Котяков (Минтруд), Александр Козлов (Минприроды), Сергей Кравцов (Минпросвещения), Ольга Любимова (Минкульт), Михаил Мурашко (Минздрав), Валерий Фальков (Минобрнауки), Алексей Чекунков (Минвостокразвития).

Руководителей МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста президент назначит после консультаций с Советом Федерации.

Соответственно, из-за перестановок в правительстве РФ незапланированные выборы губернаторов в сентябре пройдут в Кузбассе, Калининградской, Курской областях и Хабаровском крае.