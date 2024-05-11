Глава СВР Нарышкин не исключил своих контактов с коллегой из ЦРУ

Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что "нельзя исключать" возможность его контактов с коллегой из ЦРУ Уильям Бернсом в ближайшее время, об этом сообщает Telegram-канал кремлевского журналиста Павла Зарубина.

Неизвестно, насколько часто контактируют Бернс и Нарышкин. Последние подтвержденные данные о переговорах относятся к концу июня 2023 года, тогда, по словам Нарышкина, они с коллегой из ЦРУ "думали, рассуждали, что делать с Украиной".

Позже Нарышкин сообщил, что они с американцами договорились не допускать утечек информации о своих переговорах.