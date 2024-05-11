В Чехии не верят в скорый возврат под контроль Киева утраченных Украиной территорий

Маловероятно, что Киев сможет вернуть под свой контроль утраченные территории в обозримом будущем, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью газете Die Presse.

Также он считает, что Евросоюз мало делает для поддержки Украины и для обеспечения собственной безопасности.

"ЕС был основан на идеалах свободы, демократии, свободного рынка, достоинства и прав для всех. К сожалению, значительная часть мира, похоже, стремится к иному будущему и имеет разные представления о мировом порядке. Мы должны признать эту новую реальность и обеспечить безопасность наших граждан как от военных, так и от невоенных угроз. Нам нужно проснуться", - заявил Петр Павел.