Организаторы "Евровидения" перед финалом отстранили участника из Нидерландов

Организаторы "Евровидения-2024" (проходит в шведском Мяльмё) заявили об отстранении от участия в гранд-финале конкурса голландского артиста Йоста Клейна (Joost Klein). Соответствующее заявление опубликовано на сайте Европейского вещательного союза (EBU).

Сообщается, что шведская полиция расследует жалобу участницы съемочной группы конкурса. Она пожаловалась на Клейна после его выступления в полуфинале вечером в минувший четверг. Пока ведется разбирательство, организаторы решили отстранить артиста.

"Мы придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к неподобающему поведению на нашем мероприятии и стремимся обеспечить безопасную и надежную рабочую среду для всех сотрудников конкурса. В связи с этим поведение Йоста Клейна по отношению к члену команды считается нарушением правил конкурса", - говорится в заявлении. Организаторы не уточнили, идет ли речь о физическом насилии, оскорблениях, домогательствах или чем-то другом.

Таким образом, в гранд-финале 68-го "Евровидения" будут исполнены 25 песен.