11 Мая 2024
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Происшествия Санкт-Петербург
Фото: МЧС России / скриншот видео

СКР проверяет работу перевозчика, чей автобус упал в Мойку в Санкт-Петербурге

СКР по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина проверит работу ООО "Такси" – это компания, которой принадлежал автобус, упавший накануне в реку Мойку в Санкт-Петербурге. Погибли три человека.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Проверять будут "в полной ли мере обеспечивались организатором перевозок трудовые права сотрудников, каким образом осуществлялся подбор, прием на работу водителей, их медицинский осмотр перед выездом на линию, как обслуживались транспортные средства". "Кроме того, будет проверена законность получения гражданства Российской Федерации водителем транспортного средства", - добавили в Следственном комитете.

Пока руководство и другие сотрудники транспортной компании проходят по делу как свидетели.

Ранее СМИ сообщали, что водитель автобуса, упавшего в реку, вышел на смену, перед этим уже отработав за рулем 20 часов. Официально информация пока не подтверждена.

Теги: скр, проверка, перевозчик, общественный транспорт


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Ранее 10.05.2024 20:08 Мск СМИ: водителя упавшего в Мойку автобуса заставили выйти в рейс на утро после 20-часовой смены
Ранее 10.05.2024 19:16 Мск Официальные данные: три человека погибли при падении автобуса в реку Мойка

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