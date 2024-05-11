Три человека погибли при обстреле Донецка – Пушилин

Три человека погибли в результате прямого попадания в ресторан "Парадиз" в Кировском районе Донецка: сотрудница заведения и двое мужчин-посетителей, сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, восемь человек получили ранения, в том числе 12-летняя девочка, у них ранения легкой и средней степени тяжести.

"Одна из американских ракет HIMARS попала непосредственно в ресторан (повреждены наружная стена, остекление по всему периметру здания, уличные конструкции), вторая – в рядом стоящий недострой (повреждена кровля)", - заявил Пушилин.

Также стало известно об увеличении до четырех числа жертв удара по нефтебазе в населенном пункте Ровеньки в ЛНР.