Макрон снова заявил, что не исключает отправку французских военных на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз заявил, что не считает правильным исключать отправку французских военных на Украину, пишет Le Figaro.

"Я надеюсь, что Франции не придется воевать. Франция - мирная, а не военная держава. Но, безусловно, если хочешь мира, то нужно его защищать. Поэтому нужно вооружаться, временами оказывать сдерживающее влияние на наших соперников", - заявил глава Франции.

"Мы должны говорить нашим соперникам: "Если вы зайдете слишком далеко, если будете угрожать нашим интересам, нашей безопасности, тогда я не исключаю отправку военных", - заявил Макрон.

Ранее немецкая газета Welt писала, что Евросоюз согласовал так называемые гарантии безопасности для Украины. В них выражается готовность предоставить все возможные варианты помощи, включая оружие, деньги и подготовку военных, но при этом декларируется и отказ от прямого направления военных ЕС на Украину.