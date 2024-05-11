Путин утвердил структуру нового правительства России

Президент России подписал указ о новой структуре правительства страны.

Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, у председателя правительства будет десять заместителей. Один вице-премьер будет носить статус первого, еще один – полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе. Также один из вице-премьеров будет руководителем аппарата правительства.

Единственное отличие новой структуры от текущей – глава Минпромторга больше не будет совмещать должность с вице-премьерской.

Накануне Госдума утвердила новым премьер-министром Михаила Мишустина. Ожидается, что на предстоящей неделе парламент обсудит кандидатов на министерские посты.