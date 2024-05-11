В Коми обрушилась стена пятиэтажного общежития

В городе Печора (Республика Коми) обрушилась стена кирпичного пятиэтажного общежития на Печорском проспекте. О пострадавших пока не сообщается, к месту ЧП направлены пожарно-спасательные подразделения, сообщили в МЧС.

По предварительным данным, под завалами могут находиться люди. Из здания уже эвакуировали 14 человек, среди них пятеро детей.

Сообщается, что на аварийное состояние дома жильцы неоднократно жаловались. В прошлом году проверку состояния здания проводила прокуратура, были возбуждены уголовные дела.