Пушилин заявил о необходимости создания "санитарной зоны" вокруг ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о необходимости создания "санитарной зоны", которая бы защищала российские приобретенные территории и исключала бы риски провокаций со стороны ВСУ.

"Слишком много оружия сейчас на Украине, слишком много радикальных банд, которые пока находятся под эгидой каких-то официальных структур, но я не исключаю, что они будут выходить из-под контроля и совершать разного рода провокации. Причем где-то с отсылкой на официальную позицию Киева, где-то без отсылки, ситуация может выходить из-под контроля. Поэтому санитарная зона будет нужна, чтобы обеспечить безопасность для наших населенных пунктов", - заявил Пушилин в интервью ТАСС.