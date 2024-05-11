Правительство раздумывает о запуске льготной ипотеки для семей с детьми старше 6 лет

В правительстве обсуждают возможность запуска льготной ипотеки для семей с детьми старше шести лет, заявил ио вице-премьера российского кабмина Марат Хуснуллин, курирующий строительную отрасль.

"Будут варианты в ближайшее время, сейчас идет обсуждение", - цитирует Хуснуллина РИА Новости. Вице-премьер добавил, что предложения готовит Минфин.

Ранее Владимир Путин заявил о продлении программы льготной семейной ипотеки до конца своего пятого президентского срока – до 2030 года. В ЦБ считают, что массовые льготные ипотечные программы не должны расширяться, поскольку они перегревают рынок и уже вызвали сильный рост цен.