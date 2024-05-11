Экстремальная геомагнитная буря достигла Земли
Экстремальная геомагнитная буря достигла Земли после мощнейшего солнечного выброса, сообщает Национальная метеорологическая служба США (NOAA). Ученые присвоили ей максимальный уровень G5.
В NOAA предупредили, что на Земле могут возникнуть проблемы с энергосистемами, электроникой и контролем напряжения в сетях. Нарушения могут возникать в радиопередаче и спутниковой навигации.
Последняя геомагнитная буря уровня G5 в октябре 2003 года вызвала отключения электроэнергии в Швеции и повредила трансформаторы в Южной Африке.
Но геомагнитная буря – это не только проблемы. Это еще и красивое природное явление – северное сияние, которое можно видеть в высоких широтах.
Сейчас уровень бури чуть снижен – до G4 – но все равно остается высоким.
Текущая буря началась 8 мая, когда большое скопление солнечных пятен произвело несколько сильны и умеренных солнечных вспышек. Вспышки – это выплески плазмы и радиации. Площадь на Солнце, где происходят такие вспышки, в 16 раз превышают диаметр Земли.
Сообщается, что скопление пятен на звезде было таким плотным и большим, что его можно было видеть невооруженным взглядом (через специальный солнечный фильтр).
Ожидается, что буря продлится до воскресенья.