Евросоюз согласовал запрет на прямое участие своих солдат в боевых действиях против России

Евросоюз неофициально согласовал гарантии безопасности для Украины, пишет Welt.

"Европейский Союз и его государства-члены играют ключевую роль в непосредственной и долгосрочной безопасности и устойчивости Украины посредством военной, гражданской, гуманитарной, финансовой, торговой и экономической помощи, размещения перемещенных лиц, поддержки реформ, реконструкции и реконструкции, а также посредством ограничительных мер и дипломатической поддержки", - приводит РБК цитату из документа.

Брюссель обещает поставки оружия, обучение солдат, помощь в реформировании сектора безопасности, разминировании страны и в противодействии гибридным угрозам и кибератакам.

При этом исключается прямое участие солдат из стран ЕС в боевых действиях против России.

Ранее сообщалось, что похожее соглашение готовится и в рамках НАТО – в его рамках предлагается документально закрепить невозможность отправки солдат альянса на Украину. Возможно, документ будет одобрен на летнем саммите НАТО.