Путин обратился к жителям ЛНР и ДНР

Владимир Путин поздравил жителей ЛНР и ДНР с 10-летием референдума о независимости республик от Украины.

"Долгие восемь лет в условиях блокады, несмотря на обстрелы и провокации неонацистов, вы защищали Донбасс и в сентябре 2022 года выразили непреклонную волю: быть вместе со своей Родиной – Россией", - говорится в тексте поздравления, опубликованном на сайте Кремля.

Путин назвал ДНР "полноправным субъектом Российской Федерации".

"Уверен, вместе мы обязательно добьемся успеха, вернем мир на донецкую землю, решим самые сложные задачи", - добавил президент.

"Сегодня весь наш народ искренне поддерживает вас, вся страна помогает Луганской Народной Республике. За освобождение наших исторических земель, за независимость и безопасность Отечества мужественно сражаются участники специальной военной операции. Уверен, мы обязательно вернём мир на Донбасс, решим самые сложные задачи, построим и восстановим дороги и жилые дома, школы и больницы, учреждения здравоохранения, образования и культуры, промышленные предприятия", - говорится в поздравлении жителей ЛНР.