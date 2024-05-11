Уровень воды в Иртыше и Ишиме в Омской области повышается

Больше всего подтопленных домов по-прежнему остается в Оренбургской области. По данным МЧС на утро 11 мая, в этом регионе подтоплены 2153 жилых дома и 5160 приусадебных участков.

"С начала паводка откачано 1 711 255 кубометров воды. Обеззаражено 26 493 жилых дома и 70 соцобъектов. В область доставлено 3 989 тонн гумпомощи", - сообщили в пресс-службе МЧС.

В Курганской области подтоплено 346 жилых домов и более 5,7 тыс. дачных домиков, а также семь низководных мостов и 35 участков автодорог.

В Тюменской области снижается уровень воды в реке Ишим. В одноименном городе демонтируют насыпи и восстанавливают электричество в домах. В селе Абатском люди постепенно возвращаются в свои дома. Всего в регионе остаются подтопленными 426 жилых домов, 347 дачных домов и больше 3,4 тыс. приусадебных участков.

Между тем, в соседней Омской области уровень воды в Ишиме, а также в Иртыше поднялся.

"В Усть-Ишимском районе вода зашла в 317 жилых домов и на территории 467 приусадебных участков. Ограничено движение на 5 участках автодорог, отрезанными остаются 19 населенных пунктов. В поселениях имеется запас продуктов питания и лекарств. Специалисты МЧС России эвакуировали 401 человека, из них 120 детей. В двух пунктах временного размещения находятся 86 человек, в том числе 13 детей", - сообщили в МЧС.

В поселке Ашеваны подтоплено 125 жилых домов, эвакуировано 94 человека.