В Белгороде восемь пострадавших в результате ночного обстрела

Ночью в результате обстрела пострадали восемь мирных жителей Белгорода и Белгородского района.

Троих пострадавших (две женщины, один мужчина) с осколочными ранениями доставили в областную клиническую больницу из поселка Новосадовый. Двух мужчин из поселка Дубовой доставили во вторую городскую больницу Белгорода. Еще троим помощь медики оказали на месте, от госпитализации они отказались.

"В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Новосадовый различные повреждения зафиксированы в 21 частном жилом домовладении и одной надворной постройке: выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы. В селе Таврово в 22 частных жилых домовладениях пробиты кровли, посечены фасады и выбиты окна, также повреждены 4 автомобиля. В поселке Дубовое в 4 квартирах многоквартирного дома выбиты окна. В селе Стрелецкое повреждения получили два автомобиля. В селе Никольское в одном частном жилом домовладении выбиты окна и посечена кровля", - сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.