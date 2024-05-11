Во Владивостоке забастовка водителей автобусов

Во Владивостоке прокуратура проверяет сообщения СМИ о забастовке водителей городских автобусов.

"В настоящее время работа маршрутов осуществляется в штатном режиме, по расписанию. При этом утром 11 мая произошла задержка выхода на линию 22 автобусов по причине разногласий в вопросе размера оплаты труда водителей", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Там также заявили, что "информация о полной невыплате заработной платы предварительно не нашла своего подтверждения".

Проверяются два предприятия – ООО "Каслар" и ООО "Владавто".